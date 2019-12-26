Одноклассники запустили определитель номера телефона в мобильном приложении

Социальная сеть Одноклассники запустила сервис автоматического определителя номера, с помощью которого пользователи смогут увидеть, из какой организации им звонят по телефону.

Благодаря новому сервису, Одноклассники предупредят о нежелательных звонках — например, с рекламой или спамом, а пользователи смогут узнать, насколько актуален для них вызов. Для подключения сервиса нужно активировать соответствующую настройку в мобильных приложениях соцсети на Android и iOS.

При поступлении телефонного звонка приложение Одноклассников сверяется с собственной базой телефонных номеров и показывает информацию о найденном номере пользователю: название компании и сферу ее деятельности:

Если номер помечен как спам, пользователь увидит соответствующее сообщение на экране дозвона.

База первично собрана на основе открытых данных страниц компаний в соцсети с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, после чего была дополнена и отмодерирована пользователями в режиме тестового запуска.

Кроме того, пользователи могут постоянно пополнять базу, помечая номера как нежелательные или, например, поступающие из колл-центров организаций.

Если алгоритм находит совпадение в базе, на экране телефона появляется название и род деятельности компании. Это работает как для активных, так и для пропущенных вызовов — в этом случае название компании отображается рядом с номером в истории звонков телефона.

Подключить функцию определителя номера можно в настройках раздела «Сообщения» — «Звонки» в Android и в общих настройках приложения на iOS. Чтобы обновить базу номеров, пользователю нужно нажать кнопку обновления, после чего приложение произведет загрузку актуальной на данный момент телефонной базы.

Напомним, на прошлой неделе в Одноклассниках появился сервис поиска похожей музыки. Теперь пользователи с помощью алгоритма рекомендаций могут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку.

