К Новому году пользователи Одноклассников получат персональный мультфильм

Социальная сеть Одноклассники запустит несколько праздничных обновлений к Новому году.

Кроме праздничного дизайна (анимированного меняющегося логотипа, новогодней кнопки «Класс!» и сказочной иллюстрации на странице авторизации соцсети), пользователи смогут получить персональный мультфильм к Новому году, созданный при помощи нейросети.

Уже сейчас в ленте новостей пользователи Одноклассников могут найти запись про новогоднее поздравление с кнопкой «Получить видео»: нажав на нее, пользователь подтверждает свое желание получить поздравительную видеооткрытку к Новому году, которой можно будет поделиться с друзьями и родными.

Героями видео станут владелец профиля и его близкие друзья в образе новогодних героев: Деда Мороза и лесных зверушек. Алгоритмы социальной сети автоматически определят трех друзей пользователя на основе того, насколько активно они взаимодействовали друг с другом: писали сообщения, оставляли комментарии, ставили «классы» к личным публикациям, фотографиям и видео.

Затем нейросеть проанализирует фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в Одноклассниках, выберет самые красивые фото с лицами, автоматически откадрирует их и нативно поместит в мультфильм. Если у кого-то из пользователей в фотоальбомах не найдется фотографий с их лицами, их герои получат нейтральные рисованные портреты.

Чтобы новогоднее настроение сопровождало пользователей и за пределами Oдноклассников, иллюстраторы социальной сети подготовили новогодние обои для рабочего стола компьютера и мобильных устройств. Скачать их можно здесь.

Напомним, на прошлой неделе в Одноклассниках появился сервис поиска похожей музыки. Теперь пользователи с помощью алгоритма рекомендаций могут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку.