В Одноклассниках появился поиск похожей музыки

Социальная сеть Одноклассники запустила сервис поиска похожих композиций. Теперь пользователи с помощью алгоритма рекомендаций смогут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку.

Кроме этого, теперь после добавления песни в свой плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций с учетом степени их совпадения с изначально добавленной песней.

Новый сервис поможет пользователю в ситуации, когда любимый трек уже немного надоел, но радикально менять свой плейлист не хочется. Чтобы найти похожую музыку, нужно включить композицию и нажать в плеере на кнопку со звездочкой «Слушать похожие песни». После этого на странице появится плейлист из похожих треков. Таким образом сервис позволит расширить музыкальный кругозор и разнообразить плейлист в соцсети.

Также новый сервис при добавлении любой песни в раздел «Моя музыка» предложит плейлист, состоящий только из треков, похожих на добавленную композицию. Сразу после добавления в музыкальном сервисе появится всплывающее окно «Вам также может понравиться», треки из которого можно послушать как отдельный плейлист. Благодаря алгоритмам машинного обучения, анализирующим поведение и активность пользователя, можно увидеть не только список похожих песен, но и процент их схожести с добавленным треком. Это позволит выбрать для прослушивания именно ту песню, которая совпадает с добавленной больше всего.

Сейчас сервис поиска похожих треков доступен только в десктопной версии Одноклассников для большинства композиций, которые покрывают 90% всех прослушиваний музыки в соцсети.

Напомним, в начале ноября Одноклассники обновили сервис «Музыка» на всех своих платформах. Обновленный сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.