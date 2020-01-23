В Одноклассниках появилась реклама брендов с персонализированными стикерами

В социальной сети Одноклассники появился новый формат рекламных спецпроектов — персонализированные стикеры от брендов, отрисованные по фотографии пользователя с помощью нейросети.

В специальном приложении пользователи могут загрузить любую свою фотографию и получить персонализированный аватар с возможностью редактирования овала лица, прически, аксессуаров. На основе получившегося образа технология автоматически отрисует бесплатный персональный стикерпак, в который интегрирован бренд.

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в Одноклассниках: только за последний год число отправок стикеров выросло в 2 раза. Новый формат позволяет бренду максимально нативно интегрироваться в популярный сервис соцсети и тем самым эмоционально сблизиться с клиентами.

Пользователи могут создавать свои стикерпаки без ограничений по количеству — загружая другие фотографии или редактируя своего персонажа. Это дает возможность сделать общение в соцсети еще более эмоциональным и разнообразным, а бренду — встроиться в эту коммуникацию.

Платон Дубинин, менеджер по развитию бизнеса социальной сети «Одноклассники»:

«С помощью нового формата бренд получает возможность встроиться в ежедневную эмоциональную коммуникацию пользователя с его друзьями в соцсети, предоставляя как инструмент, так и повод для общения. Это позволяет брендам как провести кампанию на увеличение узнаваемости, так и обыграть важное событие — например, запуск нового продукта или услуги, открытие магазина, день рождения компании или национальный праздник. Для пользователей это возможность разнообразить свое общение и выразить свои эмоции по-новому».

Новый формат интеграций работает на базе технологий сервиса Mirror AI, который в марте 2019 года был интегрирован в социальную сеть для создания персонализированных аватарок из фотографий профиля.

Создать стикерпак можно на любом устройстве: сервис работает как в десктопной и мобильной версиях соцсети, так и в приложениях Одноклассников на iOS и Android.

