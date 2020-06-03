Одноклассники запустили сертификацию для специалистов

В социальной сети Одноклассники появилась программа сертификации для начинающих SMM-специалистов на основе бесплатного обучающего курса по продвижению бизнеса.

Пользователи, которые по итогам официального экзамена наберут от 820 баллов из максимально возможных 1020, получат электронный сертификат.

Сертификат станет удостоверением успешного прохождения теста на знания рекламных инструментов социальной сети, умения вести и развивать группы, планировать контент и работать с аудиторией.

Вопросы для сертификации SMM-специалистов разработаны на базе бесплатного курса «Продвижение бизнеса в Одноклассниках», который доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», а также является частью учебного плана факультета SMM-менеджмента в онлайн-университете GeekBrains.

Электронным сертификатом можно делиться в социальных сетях и показывать потенциальным работодателям и клиентам. Все выданные сертификаты будут иметь порядковый номер, чтобы иметь возможность проверять их действительность.

Таким образом Одноклассники способствуют увеличению количества профессиональных специалистов по работе с соцсетью на рынке и помогут компаниям найти людей, которые сделают их работу в ОК максимально эффективной.

Сертификация будет наиболее полезна для начинающих маркетологов, SMM-специалистов, таргетологов, а также предпринимателей, чтобы чувствовать себя уверенными при работе с группами и страницами в Одноклассниках и управлении рекламными кампаниями.

В дальнейшем Одноклассники планируют собрать отдельный каталог сертифицированных специалистов для бизнеса.

Напомним, в конце мая социальная сеть расширила возможности сообщений для групп — теперь администраторы могут общаться с подписчиками из мобильных приложений.

