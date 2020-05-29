В приложениях Одноклассников появились сообщения для модераторов групп

Социальная сеть Одноклассники расширила возможности сообщений для групп — теперь администраторы могут общаться с подписчиками из мобильных приложений. Ранее эта функция была доступна только в десктопной и мобильной версии соцсети.

Чаты от имени групп уже доступны в приложениях на iOS и Android. Перейти к сообщениям можно со страницы группы в Одноклассниках или из раздела «Сообщения» через выпадающее меню «Все». Для общения с подписчиками и гостями группы нужно предварительно включить сообщения в настройках сообщества.

Новая возможность облегчает коммуникацию с подписчиками и позволяет моментально реагировать на входящие сообщения. Кроме того, администраторы могут поставить отметку «Важное» к любым чатам, чтобы они всегда были на виду. Например, над списком чатов можно закрепить вопросы, нуждающиеся в уточнении, или отметить чаты с постоянными клиентами и дружественными блогерами.

Отметим, что в период самоизоляции Одноклассники предоставляют широкий набор инструментов для дистанционного общения с подписчиками и клиентами. В частности, платформа звонков Одноклассников позволяет проводить групповые конференции до 100 собеседников, в том числе без регистрации в соцсети с помощью ссылки-приглашения, а также демонстрировать экран, транслировать и записывать звонки.

Для поддержки малого бизнеса в рекламном кабинете Одноклассников также проходит акция, в ходе которой социальная сеть удваивает бюджет на рекламу.