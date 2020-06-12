Google: старый спам остаётся спамом

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос о том, влияет ли давность спама на то, как он будет оцениваться поисковой системой.

По словам Мюллера, неважно, когда был опубликован такой контент. Если он нарушает правила, то возможны неприятности.

«Если части вашего сайта не соответствуют нашим рекомендациям для вебмастеров, но вы хотите их соблюдать, то неважно, насколько старыми являются эти части», — отметил Мюллер.

If parts of your website don't comply with our webmaster guidelines, and you want to comply with our webmaster guidelines, then it doesn't matter how old those non-compliant parts are. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 10, 2020

Напомним, что ранее в этом месяце известный западный SEO-эксперт Мари Хейнс провела интервью с Джоном Мюллером. Он ответил на вопросы об алгоритме BERT, качестве контента, отклонении ссылок и другие.