Google: старый спам остаётся спамом

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос о том, влияет ли давность спама на то, как он будет оцениваться поисковой системой.
По словам Мюллера, неважно, когда был опубликован такой контент. Если он нарушает правила, то возможны неприятности.
«Если части вашего сайта не соответствуют нашим рекомендациям для вебмастеров, но вы хотите их соблюдать, то неважно, насколько старыми являются эти части», — отметил Мюллер.
Напомним, что ранее в этом месяце известный западный SEO-эксперт Мари Хейнс провела интервью с Джоном Мюллером. Он ответил на вопросы об алгоритме BERT, качестве контента, отклонении ссылок и другие.
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