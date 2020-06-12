Google: старый спам остаётся спамом

Анна Бондарь -
97

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос о том, влияет ли давность спама на то, как он будет оцениваться поисковой системой.

По словам Мюллера, неважно, когда был опубликован такой контент. Если он нарушает правила, то возможны неприятности.

«Если части вашего сайта не соответствуют нашим рекомендациям для вебмастеров, но вы хотите их соблюдать, то неважно, насколько старыми являются эти части», — отметил Мюллер.

Напомним, что ранее в этом месяце известный западный SEO-эксперт Мари Хейнс провела интервью с Джоном Мюллером. Он ответил на вопросы об алгоритме BERT, качестве контента, отклонении ссылок и другие.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о