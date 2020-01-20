Verizon представил анонимную поисковую систему OneSearch

Компания Verizon Media объявила о запуске анонимной поисковой системы OneSearch – прямого конкурента DuckDuckGo.

Новый поисковик работает на базе технологии Bing, принадлежащей Microsoft, и будет показывать контекстную рекламу, а не таргетированную, которая основана на cookies.

Для показа рекламы Verizon заключил договор о партнёрстве с Microsoft Advertising. Таким образом, запуск поисковой системы стал результатом тесного сотрудничества между Verizon и Microsoft.

OneSearch не отслеживает пользователей. Поисковик шифрует запросы и создаёт URL, используя эти зашифрованные запросы. Срок действия ключей шифрования истекает через 1 час, что не позволяет третьим сторонам получить доступ к истории поиска через историю в браузере по истечению этого периода.

Новая поисковая система предлагает альтернативу DuckDuckGo – анонимной поисковой системе, популярность которой в последние годы заметно возросла.

Насколько популярной будет OneSearch и удастся ли ей завоевать своё место на рынке, покажет время.