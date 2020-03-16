Российские онлайн-кинотеатры дадут бесплатный доступ зрителям на карантине

Российские онлайн-видеосервисы сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто вынужден оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

Так онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD дарит подписку до конца апреля всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA доступны более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Также промокод открывает доступ к возможностям Яндекс.Плюса — подписке на Яндекс.Музыку, скидкам в Яндекс.Такси и другим преимуществам.

Ссылка для активации

Контент, созданный ресурсами холдинга «Газпром-медиа», в онлайн-кинотеатре Premier также с сегодняшнего дня будет доступен бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Среди бесплатного для просмотра контента — эксклюзивные сериалы Premier, реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч!Страна».

Для бесплатного доступа нужно пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии.

Онлайн-сервис more.tv также открыл свой контент. Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте платформы и ввести в своем личном кабинете промокод sidimdoma. Без рекламы можно посмотреть сериалы «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик», а также премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино.

Бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv также будет открыт в видеосервисе Wink от Ростелекома.

«Это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома», — отметили представители онлайн-видеосервисов.

Отметим также, что образовательный портал GeekBrains открыл на время картина бесплатный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

