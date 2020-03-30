Онлайн-магазины смогут обеспечить россиян товарами в условиях карантина

Интернет-магазины готовы обеспечивать россиян всеми необходимыми товарами в условиях карантина. Об этом сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов,отметив, что онлайн-торговля позволит людям находиться дома и не распространять вирус.

«Внутри отрасли, на площадке АКИТ мы сейчас обсуждаем стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка. Они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора», — пояснил Соколов.

Пункты выдачи заказов у дома продолжат работу. Но будет ряд ограничений: нельзя будет примерить одежду, не будет дополнительного товарного ассортимента.

Также сегодня стало известно, что ЦБ РФ снизил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов до 1%. Это временная мера для поддержки этого сектора в условиях карантина, она будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.

Напомним, накануне власти Москвы и Московской области был введен режим общей самоизоляции, предусматривающий ограничение на выход из дома без необходимости. Также планируется ввести систему пропусков, которые нужно будет предъявлять полиции по требованию.