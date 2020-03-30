Онлайн-магазины смогут обеспечить россиян товарами в условиях карантина

Оксана Мамчуева -
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Интернет-магазины готовы обеспечивать россиян всеми необходимыми товарами в условиях карантина. Об этом сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов,отметив, что онлайн-торговля позволит людям находиться дома и не распространять вирус.

«Внутри отрасли, на площадке АКИТ мы сейчас обсуждаем стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка. Они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора», — пояснил Соколов.

Пункты выдачи заказов у дома продолжат работу. Но будет ряд ограничений: нельзя будет примерить одежду, не будет дополнительного товарного ассортимента.

Также сегодня стало известно, что ЦБ РФ снизил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов до 1%. Это временная мера для поддержки этого сектора в условиях карантина, она будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.

Напомним, накануне власти Москвы и Московской области был введен режим общей самоизоляции, предусматривающий ограничение на выход из дома без необходимости. Также планируется ввести систему пропусков, которые нужно будет предъявлять полиции по требованию.

ИСТОЧНИКrb.ru
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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