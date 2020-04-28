В корзине на Турбо-страницах появилась онлайн-оплата

С сегодняшнего дня пользователи смогут оплачивать заказы онлайн сразу на Турбо-странице, что поможет улучшить пользовательский опыт и способствовать увеличению конверсии сайта-магазина.

Для работы оплаты необходимо подключить корзину на Турбо и заполнить анкету в Личном кабинете получателя. Онлайн-платежи в Турбо тарифицируются по стандартным тарифам Яндекс.Кассы. Подробную инструкцию по подключению можно найти в документации.

А для компаний, использующих 1С-Битрикс появился новый модуль «Яндекс.Маркет для бизнеса», содержащий универсальный набор бесплатных инструментов для решения различных задач интернет-магазинов.

С помощью модуля можно быстро сгенерировать прайс-лист в YML, чтобы подготовить предложения для размещения на Маркете, обновить цены на Беру или сформировать Турбо-страницы для товаров. После подключения модуля заказы будут сразу попадать в 1С-Битрикс, что поможет автоматизировать и упростить процесс оформления.

Пошаговую инструкцию по подключению модуля можно найти в Справке.



Напомним, в конце марта Турбо-страницы для магазинов получили новое отображение в мобильной выдаче. Теперь информация о Турбо-страницах автоматически собирается в специальные сниппеты, которые показываются пользователям в ответ на релевантные запросы.

