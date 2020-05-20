В июне Мосгорсуд рассмотрит дело о блокировке YouTube в России

Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube. Как следует из материалов суда, иск будет рассмотрен 5 июня.

По словам представителя компании, некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе размещая разработанные Ontarget тесты.

Примечательно, что ранее компания уже выиграла аналогичный иск против Google — в 2018 году Мосгорсуд уже обязал американскую компанию удалить обозначенный спорный контент. Однако, по словам истца, Google уклоняется от исполнения решения, контент по-прежнему не удален, а блокировка конкретной страницы не приводит к желаемому результату, появляются новые видео.

Таким образом, согласно действующему в России антипиратскому законодательству, над YouTube висит риск вечной блокировки за повторное нарушение.

На практике суд вряд ли пойдет на такие меры, считают юристы и эксперты. YouTube — наиболее популярный в мире и в России видеохостинг. По данным Mediascope, его месячная аудитория в России составляла в феврале 45,4 млн человек, каждый день на сайт с различных устройств заходят 19,6 млн россиян.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян указывает на то, что блокировка YouTube приведет к массовому ограничению прав российских граждан и противоречит духу Гражданского кодекса и Конституции.

Адвокаты поясняют, что практика Мосгорсуда такова, что он не блокирует крупные платформы полностью, это маловероятно даже при повторном нарушении. Вечной блокировке в России подвергаются только ресурсы, которые сами стали нарушителями, как, например, LinkedIn, отказавшаяся хранить персональные данные россиян на территории РФ, или те, где пиратские книги и фильмы распространяются систематически.

Напомним, Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокировал на территории РФ в ноябре 2016 года.