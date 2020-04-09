Российские операторы потеряют 200 млрд рублей из-за доступа к социально-значимым сайтам

Российские операторы связи оценили потери от бесплатного доступа к социально значимым сайтам в 200 млрд рублей. Кроме того, качество услуги для пользователей может значительно снизится.

Как сообщила руководитель рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирина Левова, если Минкомсвязь не сократит список социально значимых ресурсов, потери будут только расти, и множится технические проблемы с доступом к обозначенным сайтам.

По ее словам, при росте числа обращений к социально значимым ресурсам ввиду их бесплатности также могут не выдержать вычислительные мощности обслуживающих их серверов и хостинг-провайдеров. Для обработки большого числа запросов ресурсы должны строить и постоянно развивать свою собственную инфраструктуру — географические системы доставки контента (CDN). В России такая инфраструктура есть только у Яндекса.

Эксперты рынка отмечают, что большинство зарубежных проектов бесплатного доступа к интернет-ресурсам ограничиваются списком из государственных сайтов. Финансирование подобных проектов осуществляется либо через государственные фонды, пополняемые за счет поступлений от операторов связи за пользование радиочастотным спектром, либо за счет конкретных операторов связи в рамках соглашений с правительством в имиджевых целях. Российский же вариант, по которому операторов обязали финансировать бесплатный доступ к такому большому количеству сайтов с высоким трафиком, не применяется нигде в мире.

Напомним, всего в перечень социально значимых сайтов попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета Ростелекома, МТС, Вымпелкома, МегаФона и ЭР Телекома.

На днях Минкомсвязи обязало крупнейшие телеканалы, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники к маю создать специальные версии сайтов без «потокового видео». В противном случае эти ресурсы покинут список социально значимых сайтов.

Ранее, до утверждения списка социально значимых ресурсов, комиссия РСПП оценивала потери бизнеса от реализации проекта в 150 млрд рублей.

