В Google Optimize теперь можно добавить на сайт баннер с важной информацией

Команда Google Optimize объявила о запуске нескольких обновлений, призванных поддержать владельцев сайтов в период эпидемии COVID-19.

Среди основных нововведений – возможность добавить на сайт баннер с важной информацией, а также снятие лимита на количество персонализаций на 90 дней (до 31 июля 2020 года).

Как добавить сообщение на сайт

Для этого нужно войти в аккаунт Optimize и нажать «Add a banner». При этом можно использовать уже готовый шаблон или настроить его, изменяя цвет, размер и текст.

В Google рекомендуют использовать тот цвет, который будет выделяться среди другого контента на странице.

Также можно выбрать, на каких страницах должен отображаться этот баннер.

Кроме того, можно показывать разное сообщение, исходя из местоположения пользователя.

Лучшие практики по оптимизации сайта в период эпидемии

Google также поделился лучшими практиками по оптимизации сайта в этот непростой период.

Компания рекомендует следующее:

Сведите к минимуму отвлечения . Избегайте автоматических каруселей или анимации на сайте. Если на странице содержится важная информация, то карусели или анимация могут отвлекать внимание пользователей от сообщения.

. Избегайте автоматических каруселей или анимации на сайте. Если на странице содержится важная информация, то карусели или анимация могут отвлекать внимание пользователей от сообщения. Обновите страницу с часто задаваемыми вопросами . Сейчас этот FAQ должен отличаться от того, что был в прошлом году. Убедитесь, что в списке отражены те вопросы, которые интересуют пользователей в настоящее время. Чтобы сократить нагрузку на службу поддержки, добавьте ссылки на FAQ во все разделы сайта.

. Сейчас этот FAQ должен отличаться от того, что был в прошлом году. Убедитесь, что в списке отражены те вопросы, которые интересуют пользователей в настоящее время. Чтобы сократить нагрузку на службу поддержки, добавьте ссылки на FAQ во все разделы сайта. Измените своё сообщение для мобильных устройств. Длинные сообщения хорошо выглядят на десктопах, но не на мобильных устройствах. Ограничьте свои сообщения в мобильной версии сайта до максимум 50 символов. И позвольте пользователям закрывать эти сообщения, если им так будет удобнее.

Напомним, что в марте Google Optimize позволил восстанавливать удалённые аккаунты и контейнеры.