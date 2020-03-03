Google Optimize позволил восстанавливать удалённые аккаунты и контейнеры

Разработчики Google Optimize добавили в сервис одну из самых востребованных функций – возможность восстановить удалённый аккаунт или контейнер. Теперь это можно будет сделать в течение 30 дней после удаления.
Для восстановления учётной записи или контейнера требуются определённые разрешения – те же самые, которые нужны для их создания.
Для восстановления учётной записи необходимы права администратора, а для контейнера – права на публикацию.
Подробнее об этом можно прочитать в Справке Google Optimize.
Напомним, что в июне 2019 года в Google Optimize стали доступны мультистраничные эксперименты, а в ноябре – два новых правила для улучшения UX.
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