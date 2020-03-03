Google Optimize позволил восстанавливать удалённые аккаунты и контейнеры

Разработчики Google Optimize добавили в сервис одну из самых востребованных функций – возможность восстановить удалённый аккаунт или контейнер. Теперь это можно будет сделать в течение 30 дней после удаления.

New In Google Optimize: one of our most requested features — restoring accounts and containers.



Now Optimize accounts and containers can be recovered up to 30 days after being deleted. https://t.co/mrYSEGhiC1 pic.twitter.com/GaU16bX5F8 — Google Analytics (@googleanalytics) February 29, 2020

Для восстановления учётной записи или контейнера требуются определённые разрешения – те же самые, которые нужны для их создания.

Для восстановления учётной записи необходимы права администратора, а для контейнера – права на публикацию.

Подробнее об этом можно прочитать в Справке Google Optimize.

Напомним, что в июне 2019 года в Google Optimize стали доступны мультистраничные эксперименты, а в ноябре – два новых правила для улучшения UX.

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