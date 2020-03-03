Google Optimize позволил восстанавливать удалённые аккаунты и контейнеры

Анна Бондарь -
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Разработчики Google Optimize добавили в сервис одну из самых востребованных функций – возможность восстановить удалённый аккаунт или контейнер. Теперь это можно будет сделать в течение 30 дней после удаления.

Для восстановления учётной записи или контейнера требуются определённые разрешения – те же самые, которые нужны для их создания.

Для восстановления учётной записи необходимы права администратора, а для контейнера – права на публикацию.

Подробнее об этом можно прочитать в Справке Google Optimize.

Напомним, что в июне 2019 года в Google Optimize стали доступны мультистраничные эксперименты, а в ноябре – два новых правила для улучшения UX.

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Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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