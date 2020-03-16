Отчёт Сustomer Value и опция Value Rules в Google Ads: первые детали работы

В мае прошлого года Googe Ads анонсировал новый отчёт о ценности клиентов (Customer Value) и возможность корректировки ценности конверсии при назначении ставок (Value Rules). Оба нововведения пока находятся на стадии бета-тестирования, но Search Engine Land удалось узнать, как они будут работать.

Customer Value

Отчёт о ценности клиентов будет доступен в разделе «Отслеживание» меню «Инструменты».

Этот отчёт показывает «распределение клиентской базы за последние 12 месяцев» с разбивкой по демографическим характеристикам (пол, возраст, родительский статус), местоположению и устройству.

Диаграмма на примере ниже показывает долю клиентов с высокой ценностью по отношению ко всем пользователям.

В данном случае высоко ценными для рекламодателя клиентами являются женщины-матери в возрасте старше 35 лет.

Отчёт также позволяет посмотреть на клиентов со средней ценностью и разовых покупателей.

Демографические данные основаны на той информации, которую пользователи указали в своих аккаунтах Google, а также на тех сведениях, которые Google удалось получить, исходя из истории их запросов и посещённых страниц.

Value Rules

Google Ads также тестирует новую опцию «Value Rules». Она расположена в подразделе «Конверсии» раздела «Отслеживание».

При выборе этой опции рекламодатели смогут настраивать ценность для событий-конверсий на основе таких условий, как местоположение и устройство. В будущем в этом списке также появится такой параметр, как аудитория. Эти правила затем будут применяться к стратегии назначения ставок.

В целом новые функции призваны предоставить рекламодателям больше данных и инструментов для того, чтобы они могли оптимизировать свои кампании для получения конверсий с высокой ценностью.