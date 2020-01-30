Российские интернет-магазины могут отказаться от распродаж из-за новых законов

Российские интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.

Как сообщают «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Согласно инициативе, торговцы должны указывать точные сроки акции, а также причины ее проведения: возможно, речь идет о товарах, которые уже были в употреблении или имеют брак.

Больше всего возмущает представителей интернет-торговли требование сообщать исходную цену товара, а именно — среднюю стоимость продукции за последние шесть месяцев и именно с нее делать скидку.

В ассоциации подчеркнули: это приведет к дополнительным расходам предприятий. К тому же в интернете существует большое количество сервисов, которые позволяют ретроспективно изучать стоимость товаров в онлайн-магазинах.

В АКИТ заявили, что появление новой обязанности предоставления средней цены станет вмешательством в рыночное ценообразование. Это повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, а значит, предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения и увеличение персонала. Все это может особенно чувствительно сказаться на малом бизнесе.

В целом, представители интернет-торговли считают, что законопроект никак не усиливает гарантии потребителей, а лишь усложняет магазинам жизнь.

Отметим, что по данным компании Nelsen, в период с июля 2018-го по июнь 2019 года доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России показала минимальный рост — с 49% до 51% в денежном и с 52% до 53% в натуральном выражении год к году.

Аналитики считают, что во многих категориях с наибольшей долей уже достигнут потолок, многие магазины и производители стали чаще прибегать к стратегии ежедневно низких цен и отказываются от избыточных акций. Кроме того, улучшить ситуацию помогают альтернативные способы привлечения покупателей: неценовые промо, программы лояльности и проч.

