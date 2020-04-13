В Госдуму внесли предложение о вводе уголовной ответственности за кибербуллинг

Представители Общественной палаты РФ направили в Госдуму и Совет Федерации пакет поправок в УК и КоАП для предотвращения травли в сети, так называемого кибербуллинга.

В частности, за угрозы убийством и причинением увечий в сети предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей.

Кроме того, физические лица за регистрацию в социальных сетях без предоставления личных данных могут получить штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от одного до двух млн рублей. За повторное нарушение будет грозить более крупное взыскание.

Юристы поддержали поправки в УК и КоАП, поскольку действующие сейчас меры не могут защитить граждан от травли в социальных сетях. Предложенные меры фактически законодательно уравнивают преступления в реальном и виртуальном мире.

Мария Ярмуш, адвокат:

«Сейчас только если представитель власти будет оскорблен, это будет являться составом преступления. За оскорбление одного гражданина другим предъявляется административная ответственность — причем это надо еще доказать».

Напомним, в декабре 2019 года в Госдуме состоялся круглый стол по вопросам кибербуллинга, его участники выступили за ужесточение ответственности за распространение в интернете угроз жизни и здоровью. В резолюции предлагалось создать для этого законодательные нормы, закрепив их отдельным федеральным законом.

