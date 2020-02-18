ЦБ России предлагает ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных

Центральный банк России предлагает ужесточить ответственность за работу с персональными данными, он также хочет плотнее взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы лучше контролировать эту сферу.

Как заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы, проблему обеспечения безопасности данных только надзорными методами решить невозможно.

А условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи и Роскомнадзора.

«Необходимо упростить работу с правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в Минкомсвязи и Роскомнадзор», — уточнил Скобелкин.

По его мнению, закон о персональных данных необходимо доработать, ужесточив ответственность за утечку информации. В том числе за использование и хранение ксерокопий личных документов, которые сегодня снимают практически во всех учреждениях — от кредитных организаций до салонов сотовой связи.

«Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что ты снял копию паспорта. Если выяснится, что утечка произошла от тебя, то вплоть до уголовной ответственности», — заявил Скобелкин. — Нужна жесточайшая административная и уголовная ответственность, иначе у нас никогда не будет никакого порядка».

Отметим, что по данным исследования DeviceLock, за период с января по май 2019 года более 70% утечек персональны данных произошло в B2C-компаниях, причем более половины из них в компаниях, имеющих большую клиентскую базу (розничные банки, МФО, операторы связи), остальные 20% произошли в B2B-компаниях и еще около 10% в государственных структурах.