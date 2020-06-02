Яндекс.Маркет поделился статистикой покупательских отзывов

Сервис Яндекс.Маркет в год своего 20-летия раскрыл статистику того, как онлайн-покупатели оставляют отзывы, задают вопросы о товарах и на какие функции пользователи обращали больше всего внимания.

Товары, для выбора которых важен опыт

Отзывы с оценкой по пятибалльной шкале появились на Яндекс.Маркете в 2009 году. Оценивать по разным параметрам можно как товары, так и магазины. Всего за 11 лет пользователи Яндекс.Маркета написали более 2,7 миллиона отзывов на товары и более 7,5 миллиона отзывов на магазины.

Чаще всего пользователи пишут отзывы на тепловые завесы, сумки и тепловые пушки — в этих категориях товаров самая активная аудитория, которая готова рассказывать о своем опыте. В то же время товаром с самым большим количеством отзывов стала Яндекс.Станция — мнением о ней поделились более 1700 раз.

Часто в отзыве пользователи хотят поделиться фотографией товара, и больше всего их у мультиварки REDMOND — почти все отзывы на этот товар с фотографиями. Стоит отметить, что в основном изображения добавляют в отзывы о бытовой технике, однако в топ-10 также вошел спрей Clin для окон и стекол — пользователи делятся фотографиями до и после уборки.

Недостающая информация

Отдельно эксперты посчитали, о каких товарах пользователи задают больше всего вопросов. Этот инструмент появился на Маркете в 2018 году, и с тех пор пользователи задали уже больше 250 тысяч вопросов.

Чаще всего пользователи задавали вопросы о браслете Xiaomi Mi Band 4, умной колонке Яндекс.Станция и смартфоне Яндекс.Телефон. На вопросы о товарах на Маркете в основном (в 60% случаев) отвечают другие пользователи. На магазины приходится 25% ответов, а на производителей товаров — 15%.

Самые полезные отзывы

Также пользователи могут оценивать отзывы других людей: поддерживать их или осуждать. Так, больше всего лайков собрал отзыв 2014 года на планшет ASUS Nexus 7 3G — его поддержали 3210 человек. Автор положительно отзывается об 1 Гб оперативной памяти и разрешении в 216 пикселей на дюйм. Большой отклик получили отзывы на смартфоны: например, оставленный 10 лет назад отзыв на iPhone 3GS, в котором автор огорчается, что смартфон не поддается джейлбрейку, или отзыв на телефон Samsung Galaxy S III GT-I9300, в котором отмечается удобство клавиатуры для набора сообщений в ICQ.

Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет:

«Отзывы и вопросы — это важный индикатор интереса к товарам. Они показывают магазинам и производителям, о каких товарах потенциальному покупателю нужно рассказать подробнее, какой информации им не хватает, в каких категориях для них важно делиться опытом. За 20 лет Маркет стал больше чем просто сервисом сравнения цен — мы создали множество инструментов для выбора товаров, в том числе те, что дают возможность пользователям делиться своим мнением и общаться друг с другом. Мы помогает магазинам и производителям товаров поговорить напрямую с потенциальным покупателем, и наша статистика показывает, что эти инструменты востребованы».

Напомним, Яндекс.Маркет начал награждать пользователей за отзывы специальными виртуальными значками летом 2018 года.

А летом 2019 года у магазинов на Маркете появилась возможность отвечать на вопросы пользователей о товарах. Таким образом сами магазины начали помогать покупателям определиться с выбором.