Google при оценке Page Experience будет смотреть на AMP-версию страницы

При оценке нового сигнала ранжирования Page Experience, запуск которого ожидается в 2021 году, Google будет смотреть на AMP-версию страницы. Об этом рассказал сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Поэтому, если на сайте внедрена поддержка AMP и он переведён на mobile-first индексацию (которая будет включена для всех сайтов к концу 2020 года), то Google будет анализировать AMP-версию, а не десктопную или мобильную страницу.

Как объяснил Мюллер, оценка удобства использования страницы будет основана на том, что пользователь видит после перехода из результатов поиска. Если на сайте внедрена технология AMP, то пользователи мобильных устройств будут видеть ускоренную версию страницы. Соответственно, её Google и будет оценивать.

Напомним, что поисковик анонсировал новый сигнал ранжирования Page Experience в конце прошлого месяца. На сайте Google Developers уже доступно руководство по нему, в том числе на русском языке.

В русскоязычной версии документа этот сигнал получил название «удобство страницы».