Google анонсировал новый сигнал ранжирования

Google объявил, что в скором будущем начнёт официально учитывать метрики пользовательского опыта в ранжировании.

Поисковик анонсировал новый сигнал Page Experience, который объединяет Core Web Vitals с существующими UX-сигналами, чтобы обеспечить целостную картину качества пользовательского опыта на веб-странице.

В рамках обновления Google также встроит UX-метрики в критерии ранжирования для функции «Главные новости» в мобильном поиске и отменит требование об обязательном использовании AMP для отображения контента в этих блоках.

При этом Google будет по-прежнему поддерживать AMP и ссылаться на ускоренные страницы, когда это уместно.

Компания также обновила инструменты для разработчиков, чтобы помочь владельцам сайтов оптимизировать пользовательский опыт на веб-страницах.

Сроки запуска

В Google понимают, что многие владельцы сайтов в настоящее время заняты теми последствиями, которые повлекла за собой эпидемия COVID-19, поэтому анонсированные изменения в ранжировании будут запущены не ранее 2021 года.

При этом Google предупредит вебмастеров об этом минимум за шесть месяцев до запуска.

Поисковик уже предоставил вебмастерам те инструменты, которые помогут им получить представление об этих показателях и оптимизировать их, но срочной необходимости принимать какие-либо меры на данный момент нет.

Что такое Page Experience

Согласно официальной документации Google, Page Experience – это набор сигналов, которые показывают, как пользователи воспринимают взаимодействие со страницей за рамками её информационной ценности.

Этот сигнал объединяет Core Web Vitals (набор метрик, которые измеряют пользовательский опыт на странице по таким критериям, как эффективность загрузки, интерактивность и визуальная стабильность) и такие показатели, как удобство использования с мобильных устройств (mobile-friendliness), Безопасный просмотр, HTTP и рекомендации в отношении навязчивых межстраничных объявлений.

В Google считают, что оптимизация под эти факторы делает интернет более привлекательным для пользователей по всем веб-браузерам и помогает сайтам развиваться в соответствии с ожиданиями пользователей мобильных устройств.

Больше метрик такого плана в будущем

В Google также отметили, что продолжают работать над определением и измерением различных аспектов опыта взаимодействия пользователей со страницами. В связи с этим компания планирует встроить больше таких сигналов на ежегодной основе – в соответствии с растущими ожиданиями пользователей и расширением тех аспектов UX, которые можно измерить.

Инструменты Google для оптимизации под эти факторы

Чтобы помочь вебмастерам оптимизировать свои ресурсы в связи с предстоящими изменениями, Google уже обновил популярные инструменты для разработчиков, такие как Lighthouse и PageSpeed Insights. Теперь в них также содержится информация о Core Web Vitals.

Google также предоставил соответствующий отчёт в Search Console, который пришёл на смену отчёту о скорости загрузки. Новый отчёт называется «Основные интернет-показатели».

В настоящее время инженеры Google работают над тем, чтобы добавить Core Web Vitals в другие инструменты, предлагаемые компанией.

Ранжирование после внедрения нового сигнала

Несмотря на то, что все компоненты Page Experience важны, Google будет отдавать приоритет страницам с «наилучшей информацией в целом», даже если некоторые аспекты опыта взаимодействия пользователей со страницей будут находиться на низком уровне.

Согласно Google, хороший Page Experience не является более важным, чем наличие качественного релевантного контента. Однако в тех случаях, когда есть несколько страниц с одинаковым содержимым, Page Experience становится более важным для видимости в поиске.

В Google надеются, что включив новые сигналы в поиск, они помогут сделать интернет лучше для всех.

Напомним, что поисковик впервые представил набор показателей Core Web Vitals в начале этого месяца.