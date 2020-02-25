Google Panda исполнилось 9 лет

Девять лет назад, 24 февраля 2011 года, Google выпустил новый фильтр, который позже получил название Panda. Этот день стал одним из самых значимых в SEO-отрасли.

Основной задачей Google Panda стала борьба с сайтами, содержащими контент низкого качества.

Изначально Google выпускал обновления Panda периодически. Чтобы выйти из-под фильтра, владельцам сайтов приходилось ждать следующего апдейта. В начале 2016 года фильтр Panda стал частью основного алгоритма Google. С тех пор он обновляется в режиме реального времени.

Запуск Panda оказал значительное влияние на SEO-отрасль и ту работу, которую выполняют оптимизаторы. В частности, теперь важность качественного контента ни у кого не вызывает вопросов.

На момент запуска обновление Panda было призвано сократить попытки манипулирования поисковыми алгоритмами Google.

В настоящее время задачей SEO-специалистов является создание качественных сайтов, а не попытки найти лазейки в алгоритме ранжирования. Хотя это сложнее, чем использовать какие-то быстрые техники, но оправдывает себя в долгосрочной перспективе и защищает сайт от новых обновлений алгоритмов Google.