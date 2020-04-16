На Яндекс.Картах появились панорамы Москвы во время самоизоляции

Панорамомобиль Яндекса проехал по центру Москвы в начале апреля и сделал снимки улиц во время самоизоляции — без людей и машин.

Сейчас на Яндекс.Картах появились свежие снимки улиц внутри Садового кольца. Чтобы их увидеть, нужно включить слой панорам и нажать на интересующее место на карте.

Панорамы 2020 года можно сравнить с более ранними — чтобы посмотреть, как меняется Москва без людей. Особенно интересно выглядят популярные туристические места: Красная площадь, Чистые пруды, парящий мост в парке Зарядье:





Проехав по пустой Москве, панорамомобиль Яндекса снял 290 километров дорог. Панорамы сделаны в высоком разрешении, чтобы их можно было приближать и рассматривать детали. В течение месяца на Картах появятся снимки всех улиц внутри Третьего транспортного кольца.

Панорамы Яндекса постоянно пополняются: за прошлый год на Яндекс.Картах появилось и обновилось больше 1 млн круговых панорам, снятых в 31 регионе России и еще двух странах. Они охватывают почти 20 тысяч километров улиц и дорог.

В ноябре 2019 года запустился сервис «Зеркала» — с его помощью любой автомобилист может сделать снимки своего маршрута, и они появятся в отдельном слое в Картах.