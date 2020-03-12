Google: у нас нет механизма для блокировки индексации части страницы

Анна Бондарь -
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Ранее в этом месяце сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что у поисковой системы нет официального механизма для блокировки индексирования части страницы.

Так, в Google Search Appliance – решении, которое позволяет организовать внутрикорпоративный поиск по локальной сети, поддерживается тег googleon/googleoff. Однако в веб-поиске, он не поддерживается.

«Механизма для блокировки индексации части страницы не существует (кроме хакерских обходных путей)», — написал Мюллер.

При этом при желании владельцы сайтов могут использовать новые настройки для сниппетов, чтобы регулировать, что может в них отображаться. Однако запретить Google индексировать часть страницы невозможно.

Что касается «хакерских обходных путей», то здесь Мюллер, вероятно, подразумевал какие-то решения, которые могут внедрять владельцы сайтов. Например, пользовательский JavaScript.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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