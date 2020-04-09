Google перенёс запуск новой версии программы Google Partners на 2021 год

В связи с глобальной эпидемией COVID-19 и её влиянием на бизнес Google решил отложить запуск новой версии программы Google Partners на 2021 год. Об этом говорится в письме, разосланном участникам программы.

«Чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах, мы решили перенести на 2021 год запуск новой программы Google Partners и вступление в силу новых требований для получения значка Партнёра, ранее запланированные на июнь 2020 года».

Те компании, у которых уже был значок партнёра или специализация на 1 января 2020 года и позже, смогут сохранить свой статус до запуска новой программы.

Напомним, что Google анонсировал запуск обновлённой версии программы Google Partners и новых требований для получения значка партнёра в феврале.

Отметим также, что ранее компания выделила $340 млн на рекламу для малого и среднего бизнеса в Google Ads. Эти средства станут доступны в ближайшие месяцы.

Источники: Search Engine Journal, Telegram.