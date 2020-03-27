Как приостановить работу онлайн-компании: советы от Google

Google поделился рекомендациями для тех компаний, которые вынуждены приостановить свою деятельность онлайн в связи с эпидемией коронавируса.

Эти рекомендации призваны помочь компаниям минимизировать влияние такой приостановки на позиции в ранжировании. Они применимы для всех организаций, работающих онлайн, но ориентированы в первую очередь на те из них, которые занимаются продажей различных товаров и услуг.

Если компания не закрылась и планирует возобновить свою деятельность в будущем, то Google советует не отключать сайт, но ограничить его функциональность.

Рекомендации от Google:

Отключите корзину . Это самый простой способ приостановить деловую активность, не влияя на видимость сайта в результатах поиска.

. Это самый простой способ приостановить деловую активность, не влияя на видимость сайта в результатах поиска. Проинформируйте своих клиентов . Убедитесь, что клиенты в курсе, что происходит с вашей компанией. Для этого добавьте на сайт баннер с соответствующей информацией.

. Убедитесь, что клиенты в курсе, что происходит с вашей компанией. Для этого добавьте на сайт баннер с соответствующей информацией. Обновите структурированные данные . Внесите изменения в разметку товаров, книг и мероприятий, чтобы она отражала их текущий статус (нет в наличии, отменено и т.п.).

. Внесите изменения в разметку товаров, книг и мероприятий, чтобы она отражала их текущий статус (нет в наличии, отменено и т.п.). Обновите свой фид в Merchant Center . Если вы используете Merchant Center, следуйте рекомендациям по атрибуту availability.

. Если вы используете Merchant Center, следуйте рекомендациям по атрибуту availability. Проинформируйте Google. Используйте Search Console или файл Sitemap, чтобы попросить Google повторно просканировать страницы и отобразить последнюю информацию.

Такой подход позволит минимизировать негативное влияние на присутствие сайта в результатах поиска.

Что Google не рекомендует делать

Поисковик настоятельно не советует полностью отключать сайт.

«Это крайняя мера, которая может быть принята только на очень короткий период времени (максимум несколько дней), поскольку в противном случае это окажет значительное влияние на сайт в поиске, даже при правильной реализации».

Вместо этого лучше ограничить функциональность сайта, чтобы и Google, и пользователи знали, что он по-прежнему существует.

Пока интернет-магазин не работает, пользователи могут просматривать его страницы и изучать информацию о тех товарах, которые они хотели бы купить позже.

Если же будет принято решение полностью отключить сайт, то Google предлагает использовать следующие варианты:

Если сайт нужно срочно отключить на 1-2 дня, настройте информационную страницу с кодом ответа сервера 503.

Если сайт нужно отключить на более длинный срок, предоставьте Google индексируемую страницу в качестве временной замены.

Если вам нужно быстро скрыть сайт, пока вы решаете, что делать дальше, то вы можете временно удалить его из результатов поиска, используя Search Console.

FAQ

Что, если я отключу свой сайт только на несколько недель?

Отключение сайта даже на несколько недель может иметь негативные последствия для индексации.

Могу ли я просто удалить все второстепенные товары и услуги с сайта?

Да, можете.

Можно ли попросить Google реже сканировать сайт в это время?

Да, вы можете ограничить сканирование с помощью Search Console, хотя это может повлиять на свежесть ваших результатов поиска.

Могу ли я заблокировать доступ к сайту в определённом регионе?

Google не рекомендует блокировать доступ к сайту для всего региона.