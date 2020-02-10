PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП

Платежный интегратор PayMaster объявил о начале приема безналичной оплаты в пользу юридических лиц через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

PayMaster позволит настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Расчетным банком PayMaster выступает АО Банк «ККБ», прошедший сертификацию на платежи по QR-коду.

В онлайне предусмотрены два сценария оплаты: для компьютеров — через QR, для мобильных устройств — по ссылке.

В торговых точках возможно использование как динамических, так и статических QR-кодов. Покупателю на кассе необходимо отсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка и подтвердить операцию. Процесс оплаты в данном случае похож на проект, который PayMaster ранее реализовал совместно с системой WebMoney Transfer для расчета электронным кошельком в офлайне.

Андрей Смирнов, генеральный директор PayMaster:

«Для юридических лиц подключение Системы быстрых платежей — это существенная экономия на эквайринге. К тому же интеграция данного способа не требует доработок со стороны магазина и занимает кратчайшие сроки. На данный момент PayMaster уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время на 5 тыс. касс станет возможной оплата через СБП».

Представители офлайн-бизнеса, заинтересованные в интеграции оплаты по QR-коду, в рамках единого договора с PayMaster наряду с СБП могут подключить WebMoney, Wechat и AliPay.

Напомним, летом 2019 года PayMaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему WeChat Pay.

Отметим также, что в конце января к СБП Банка России подключилась Международная система WebMoney Transfer.

