Джон Мюллер: ссылки в PDF-файлах не передают никаких сигналов

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что ссылки в PDF-файлах обрабатываются так же, как ссылки, закрытые атрибутом nofollow, и не передают никаких сигналов.

«Касательно SEO. Поскольку в PDF-файлах нет способа узнать, что ссылки — это действительно ссылки, которые вы хотите использовать для передачи сигналов, то мы обычно рассматриваем эти ссылки как текстовые, которые мы также находим в текстовых файлах. По сути, аналогично nofollow-ссылкам: мы видим ссылку и можем посмотреть, куда она ведёт. Однако в большинстве случаев мы не будет направлять какие-либо сигналы через эти ссылки», — отметил Мюллер.



Примечательно, что ранее другой сотрудник Google – Гэри Илш – отмечал, что такие ссылки передают PageRank и другие сигналы. Он заявлял об этом дважды: в 2011 году в посте, посвящённом PDF в результатах поиска Google, и в 2015 году, в ответ на вопрос одного из SEO-специалистов.

На противоречие в высказываниях Илша и Мюллера обратил внимание консультант по интернет-маркетингу Гленн Гейб.

В ответ на это Мюллер заявил, что Илш, вероятно, прав и сейчас, что вызвало ещё больше вопросов по поводу обработки ссылок в PDF.

I think Gary might still be right. I mean, he's usually right. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 27, 2020

В дальнейшем обсуждении, отвечая на комментарии Гейба, Мюллер отметил, что на самом деле это не так важно, поскольку ссылки в PDF-файлах практически не значимы с точки зрения SEO:

«Речь не о проблемах, а о каком-либо практическом эффекте в веб-поиске. Сосредоточьтесь на юзабилити, но не ждите от них чего-то большего».

It's not about problems, it's about having any practical effect in websearch either way. Focus on the usuability, but don't assume they're more than that. It's easy & fun to spend time on things that don't matter 🙂 (and I'm sure someone will dig up 2 cases that matter now) — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 27, 2020

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