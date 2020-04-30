Павел Дуров предложил инвесторам TON подождать еще год

Запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), который должен был состояться 30 апреля, перенесен на неопределенный срок из-за запрета суда США в передаче цифровых токенов Gram владельцам. Об этом команда Telegram сообщила в письме инвесторам.

«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме Telegram. Компания оставляет за инвесторами право вернуть 72% вложений и прилагает форму соотвествующего договора. Но инвесторы могут и получить 110% от своих первоначальных вложений, если подпишут договор займа еще на год, до 30 апреля 2021 года.

В письме инвесторам также говорится, что Telegram продолжает участвовать в обсуждениях с органами власти США. В документе отмечается, что компания обещает погасить долг перед вкладчиками за счет продажи собственного капитала, если разрешение на запуск проекта не будет получено до 30 апреля 2021 года. Отмечается, что стоимость Telegram превысит объем образующегося долга перед инвесторами как минимум в несколько раз.

Ранее стало известно, что TON OS — сквозная инфраструктура с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам и пользователям работать с блокчейном TON, будет представлена широкой общественности уже этой весной.

