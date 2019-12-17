Яндекс.Маркет перезапускает службу доставки

Яндекс.Маркет объявил о перезапуске службы Яндекс.Доставка. Магазины со складами в Москве и Подмосковье уже могут подать заявку на регистрацию в личном кабинете обновленного сервиса. Там есть основные функции для создания заказов на доставку силами пяти служб: Boxberry, ПЭК, СДЭК, «Стриж» и PickPoint. Со старым кабинетом можно работать как обычно — он продолжает поддерживаться, но новых функций там появляться не будет.

В отличие от старой доставки, обновленный сервис построен на базе тех же технологий, что и другие сервисы группы компаний Яндекс.Маркет. Это позволит развивать продукт быстрее — можно будет использовать наработки Яндекс.Маркета и Беру.

В новой Доставке уже есть несколько важных изменений по сравнению со старым сервисом:

В личном кабинете теперь отображается больше статусов заказов — например, можно узнать, что доставка перенесена по инициативе покупателя или службы.

Обновились виджеты: информационный, карточный и корзинный. Новые виджеты адаптивны, то есть хорошо выглядят на любых экранах — в том числе и на мобильных. Гео- и трекинг-виджеты тоже вскоре будут обновлены.

У пунктов самовывоза и постаматов теперь видны доступные способы оплаты.

Появился мониторинг заказов.

Старый кабинет продолжит работать параллельно с новым — сейчас там по-прежнему можно оформлять заказы. Магазины со складами в Москве и Подмосковье могут работать только в старом кабинете или сразу в двух. Данные между ними не синхронизируются.

Подробности о том, как подключиться к новой Доставке и работать в ней, можно найти в Помощи.

Отметим, о скором обновлении сервиса доставки Яндекс.Маркет сообщал в мае. Запуск новой версии сервиса, в рамках которого предполагалось внедрить автоматический подбор курьерской службы для магазинов, планировался на лето 2019 года.

