В последнее время в социальных сетях и профессиональных сообществах все чаще стали появляться «крики души» различных SEO-специалистов по поводу того, что стало практически невозможно в Яндексе «белыми» методами противостоять накрутке поведенческих факторов.

Предложений на рынке о «гарантированном» выводе в топ Яндекса за считанные дни становится все больше, и все чаще SEO-специалисты слышат от клиентов предложения в духе «А может накрутить по-быстрому, раз ваши профессиональные методы буксуют?». Складывается впечатление, что Яндекс катастрофически упускает контроль над ситуацией с накруткой поведенческих факторов, которая из маргинального занятия ловкачей грозит в скором времени превратиться чуть ли не в отраслевой стандарт поисковой оптимизации.

В связи с этим вспоминается ситуация с ссылочным ранжированием. В начале 2000-х годов в алгоритме Яндекса появились ссылочные факторы, а к середине «нулевых» они набрали колоссальный вес. Тут же стали появляться искусственные ссылки, позволявшие очень быстро вывести сайт в топ поисковой выдачи. Яндекс старательно обозначал свое негативное отношение к таким ссылкам, очень не рекомендовал их использовать, но никаких действенных методов по противостоянию подобным ссылкам не предпринимал.

В итоге SEO-специалисты (тогда называвшиеся оптимизаторами) довольно быстро прошли путь от неприятия ссылочной торговли до ее активного использования. Буквально на глазах сформировалась целая индустрия по купле-продаже ссылок, на добрый десяток лет ставшая основным методом поискового продвижения. Самое неприятное было то, что вес ссылочных факторов был настолько высок, что покупные ссылки позволяли выводить в топ поисковой выдачи практически любой сайт, независимо от его качества и способности решать задачу пользователя, основным фактором была величина ссылочного бюджета. А главным навыком SEO-специалиста стало умение закупать ссылки на ссылочной бирже.

Бездействие Яндекса по отношению к покупным ссылкам на фоне декларируемого негативного отношения к них было довольно странным. Причем сотрудники Яндекса уже тогда умели достаточно точно определять SEO-ссылки. Так, в знаменитом «Мадридском докладе» от 2009-го года упоминалась точность определения в 94%. В качестве одной из возможных причин происходящего в среде оптимизаторов ходило поверье, что полная фильтрация коммерческого ссылочного ухудшает внутренние метрики качества поиска, в чем не заинтересованы многие сотрудники Яндекса, чьи KPI «завязаны» на эти метрики.

И лишь только в 2015-м году Яндекс решился на радикальные действия по отношению к искусственным ссылкам, запустив алгоритм «Минусинск», ознаменовавшийся массовыми санкциями в отношении сайтов, активно закупавших коммерческие ссылки. Впрочем, к тому времени вес ссылочных факторов стал стремительно уменьшаться. Их место как меры авторитетности и качества сайта заняли поведенческие факторы.

Они были введены в алгоритм ранжирования под названием «Арзамас» еще в 2009-м году. Причем кликовые факторы ранжирования (то есть учитывающие поведение пользователей на странице поисковой выдачи и кликабельность сниппетов) практически сразу же получили большой вес, и в 2009-2011 годах даже немногочисленные искусственные клики на документы, находящиеся на низких местах поисковой выдачи, позволяли выводить их за очень короткий срок в топ выдачи по этим запросам.

Как и в случае с ссылочным ранжированием, стали появляться сервисы, предлагающие услуги накликивания результатов поиска с помощью ботов. Но надо отдать должное Яндексу, он не стал закрывать на это глаза. В мае 2011-го года было объявлено о санкциях за эмуляцию действий пользователей, классифицировав их как один методов поискового спама. В отличие от ситуации с ссылочным ранжированием, одними декларациями дело не ограничилось. Была произведена показательная «порка» ряда довольно известных сайтов, что возымело определенный эффект – накликивать результаты поиска с помощью ботов стало опасно, и массовое развитие этого направления прекратилось.

Однако через два года начался новый виток массовой накрутки поведенческих факторов – выполнение реальными пользователями за вознаграждение заданий по переходу на указанные сайта из результатов поиска и выполнение определенных действий на них. Для этих целей стали активно использоваться так называемые биржи заданий. Вторую жизнь получили специализированные публичные сервисы по накрутке поведенческих факторов, ставшие массово привлекать исполнителей для выполнения действий.

Но Яндекс и в это раз отреагировал достаточно быстро. В мае 2014-го года появилось очередное заявление о недопустимости подобных методов и о санкциях, примененных к некоторым сайтам, однако масштабы санкций были довольно незначительны, и массовая накрутка поведенческих сайтов продолжалась. И тогда в декабре 2014-го года Яндекс нанес гораздо более ощутимый удар, сотни сайтов потеряли позиции буквально по всем запросам. Возвращение позиций после отказа от накрутки стало возможным только через 6-8 месяцев. Это было очень показательно и действенно. Индустрия накрутки поведенческих опять ушла в глубокое подполье.

Этот удар по индустрии накрутки ПФ вкупе с алгоритмами «Минусинск», ударившем по коммерческим ссылкам, и «Баден-Баден», ударившем по текстовому спаму, значительно оздоровили ситуацию в области SEO-услуг. SEO-специалисты начали реально помогать делать полезные и удобные сайты. Спам и накрутки стали опасны и непопулярны.

Казалось бы, проблема была решена. Но к 2018-му году стали опять заметны случаи стремительного появления в топах поисковой выдачи сайтов «из ниоткуда». Наиболее вероятным объяснением подобному могла быть только накрутка ПФ. Это явление становилось все более заметным, и в декабре 2018-го года Яндекс разродился очередным грозным предупреждением, в котором опять упоминал о системах автоматического накликивания.

Однако, в отличие от предыдущих случаев, за целый год, прошедший со времени этого заявления, никаких практических действий от Яндекса не последовало. И на данный момент можно смело констатировать факт, что накрутка поведенческих факторов в очередной раз приобрела массовый характер. Едва ли не более массовый, чем прежде.

Причем бездействие Яндекса только стимулирует ее бурный рост. Все чаще различные SEO-специалисты начинают публично бахвалиться, что они могут вывести в топ за считанные дни буквально любой сайт. А те, кто исповедуют «белые» методы, стали все чаще публично сожалеть о том, что они не в состоянии с их помощью противостоять тем, кто использует накрутку.

Все это, на мой взгляд провоцирует очень опасное развитие ситуации, когда рынок SEO-услуг снова уйдет в «тень», и главным навыком SEO-специалиста станет умение ловко эмулировать действия пользователей. И на этом фоне бездействие Яндекса вызывает очень большую тревогу.

Анализ ситуации позволяет предположить, что массовые накрутки сейчас осуществляются с помощью мобильного трафика. Казалось бы, даже если Яндекс по какой-то причине не может эффективно отфильтровать подобную эмуляцию пользователей, то что может быть проще, нежели просто не учитывать мобильный трафик при расчете значений поведенческих факторов как слишком мусорный сигнал? Но видимо, сотрудники Яндекса в силу каких-то внутренних причин, не могут себе этого позволить. Сразу же всплывают аналогии с коммерческими ссылками «доминусинских» времен, которые Яндекс упорно отказывался фильтровать. Не исключено, что из-за слишком большого веса, который имеют поведенческие факторы в алгоритме ранжирования на данный момент, исключение мобильного трафика также может ухудшить внутренние метрики качества поиска. В чем могут быть незаинтересованы сотрудники Яндекса, чьи KPI увязаны с этими метриками.

Но если сотрудники Яндекса в ближайшее время не смогут справиться с ситуацией, то, боюсь, SEO-индустрия рискует окончательно свалиться в яму обмана и читерства.