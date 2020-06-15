Google извинился за исчезновение фото Уинстона Черчилля из Сети знаний

На днях англоязычные пользователи заметили, что из блока выдачи Сети знаний Google пропало фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
Как выяснилось, это было связано со сбоем в работе поисковой системы, а фото известного политика перестало отображаться ещё в конце апреля.
Сотрудник Google Дэнни Салливан объяснил, что изображения на панелях выдачи Сети знаний создаются и обновляются автоматически:
Что произошло с фото Черчилля
В Google поступило сообщение о том, что изображение политика, выбранное автоматически, не совсем удачное. В частности, на панели знаний отображалось фото Черчилля в молодости, тогда как людям более знакомо и привычно его изображение в зрелом возрасте.
Асессоры проверили эту информацию и подтвердили её, после чего Google заблокировал нерепрезентативное изображение, чтобы автоматические системы могли выбрать другой вариант. Однако в работе этих систем произошёл сбой, вследствие чего фото не обновилось, а это поле так и оставалось пустым.
После того, как пользователи обратили внимание на эту проблему, в Google оперативно её решили.
Дэнни Салливан также извинился за эту ситуацию от лица Google и добавил, что сотрудники поиска работают над тем, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.
При этом стоит отметить, что фото Черчилля обновлено не во всех странах. В поисковой выдаче Google.com.ua по-прежнему отображается фото политика в молодости:
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