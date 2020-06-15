Google извинился за исчезновение фото Уинстона Черчилля из Сети знаний

На днях англоязычные пользователи заметили, что из блока выдачи Сети знаний Google пропало фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Как выяснилось, это было связано со сбоем в работе поисковой системы, а фото известного политика перестало отображаться ещё в конце апреля.

Сотрудник Google Дэнни Салливан объяснил, что изображения на панелях выдачи Сети знаний создаются и обновляются автоматически:

We’re aware an image for Sir Winston Churchill is missing from his Knowledge Graph entry on Google. We apologise for any concern. This was not purposeful & will be resolved. Images in such panels are automatically created & updated. During an update, they can briefly disappear…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

Что произошло с фото Черчилля

В Google поступило сообщение о том, что изображение политика, выбранное автоматически, не совсем удачное. В частности, на панели знаний отображалось фото Черчилля в молодости, тогда как людям более знакомо и привычно его изображение в зрелом возрасте.

At the end of April, we received feedback that the image of Churchill automatically selected by our systems wasn’t representative of him. The systems had selected a picture of a younger Winston Churchill (shown below), while he’s more famously & iconically pictured when older… pic.twitter.com/eqEirPH6TV — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

Асессоры проверили эту информацию и подтвердили её, после чего Google заблокировал нерепрезентативное изображение, чтобы автоматические системы могли выбрать другой вариант. Однако в работе этих систем произошёл сбой, вследствие чего фото не обновилось, а это поле так и оставалось пустым.

Normally, the image would update quickly. In this case, a bug in our systems prevented a new representative image from updating. As a result, Churchill’s entry lacked an image from late April until this weekend, when the issue was brought to our attention & resolved soon after… — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

После того, как пользователи обратили внимание на эту проблему, в Google оперативно её решили.

Дэнни Салливан также извинился за эту ситуацию от лица Google и добавил, что сотрудники поиска работают над тем, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

We apologise again for concerns caused by this issue with Sir Winston Churchill’s Knowledge Graph image. We will be working to address the underlying cause to avoid this type of issue in the future. — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

При этом стоит отметить, что фото Черчилля обновлено не во всех странах. В поисковой выдаче Google.com.ua по-прежнему отображается фото политика в молодости: