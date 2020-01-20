Глава Alphabet Сундар Пичаи призвал к регулированию ИИ

В своём первом публичном обращении после назначения на пост главы Alphabet генеральный директор Google Сундар Пичаи призвал власти к регулированию ИИ.

Пичаи подготовил колонку для британского издания Financial Times, где отметил, что «искусственный интеллект» требует регулирования. По его мнению, компании не могут просто создавать технологии и «позволять рыночным силам решать, как они будут использоваться».

Глава Google и Alphabet также поделился своими рекомендациями на тему того, с чего можно было бы начать этот процесс. Так, он упомянул необходимость международного согласования в подготовке глобальных стандартов и указал на европейский GDPR как «прочную основу» для этой работы.

В колонке Пичаи также сослался на принципы Google в отношении ИИ, представленные в 2018 году.

По словам топ-менеджера, Google хочет быть «полезным партнёром для регуляторов» и готов предложить свой опыт, экспертизу и инструменты для совместного решения этих задач.