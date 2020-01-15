Pinterest обошёл Snapchat по популярности в США

Визуальный сервис Pinterest обошёл мессенджер Snapchat и стал третьей по величине социальной платформой в США. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании eMarketer.

По оценкам eMarketer, на конец 2019 года аудитория Pinterest в США составляла 82,4 млн пользователей, а Snapchat – 80,2 млн. При этом в последние несколько лет количество пользователей Snapchat превосходило аналогичный показатель у Pinterest.

В 2019 году темпы роста аудитории Pinterest превысили ожидания аналитиков. По итогам года рост составил 9,1% против 4,3%, о которых говорилось в предыдущем прогнозе.

Ожидается, что в 2020 году количество пользователей сервиса вырастет до 86 млн, тогда как у Snapchat – только до 83,1 млн. До конца прогнозного периода разрыв между платформами продолжит увеличиваться.

По мнению аналитиков, основным драйвером роста Pinterest является его привлекательность для разных возрастных групп, тогда как Snapchat ориентирован преимущественно на более молодую аудиторию.

В 2020 году на долю Pinterest будет приходиться 41,1% всех пользователей социальных сетей в США, и в ближайшие три года эта цифра продолжит расти.

Напомним, что в декабре Pinterest представил новый инструмент Pinterest Trends, который позволяет видеть самые популярные поисковые запросы в США за последние 12 месяцев.