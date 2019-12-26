ВКонтакте стартовал новогодний PixelBattle для стримеров

Крупнейший инструмент увеличения интерактивности стримов DonationAlerts проводит новогодний PixelBattle ВКонтакте. Битва начинается сегодня и продлится целых 15 дней. Главным отличием этого раунда является то, что принять в нем участие смогут только стримеры и их зрители.

Поучаствовать в создании рисунка на интерактивном полотне может каждый пользователь ВКонтакте, но вот получить дополнительные пиксели и предметы для игры (бомбы, которые портят полотно, льдинки, которые делают цвета пикселей более тусклыми, и молния, которая позволяет быстро закрасить сразу 15 пикселей) можно будет только отправив донат стримеру: за каждые 50 рублей — бомбу или льдинку, за 200 рублей — молнию.

Стримерам и сообществам будет очень просто координировать рисующих. Для участия в битве стримеру нужно будет выбрать и загрузить картинку, которую он будет рисовать вместе со зрителями. После этого он получит специальный алерт для использования прямо на стриме, где зрители смогут отслеживать создание рисунка. Для участия в битве зрителю не нужно будет отвлекаться от просмотра стрима, ведь для каждого стримера-участника создается отдельная страница, где можно играть, смотреть стрим и общаться с другими зрителями.

Сообщества ВКонтакте также смогут принять участие в битве, но для этого им необходимо хотя бы раз запустить стрим и зарегистрироваться в DonationAlerts как стример. Сама битва будет проходить на индивидуальных страницах стримеров на сайте DonationAlerts .

В прошлой PixelBattle ВКонтакте приняло участие 1 794 484 человек и 11 147 сообществ, а максимальное число пользователей, рисовавших полотно в один момент, достигло 95 100.

Следить за битвой можно через приложение ВКонтакте

