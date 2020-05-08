Google тестирует новый формат товарных объявлений

Специалисты SEMRush заметили, что Google тестирует новый, смешанный формат товарных объявлений.
В рамках теста PLA объединяется с текстовым блоком, который содержит заголовок и описание.
Этот текст по-прежнему расположен на карточке «Ads», но при таком оформлении рекламного блока рядовой пользователь вряд ли поймёт, что это не органический результат.
Предполагается, что текст Google берёт из объявлений-витрин. Так, если выполнить поиск по запросу [earrings for gauged ears], то Google покажет объявление-витрину, а не традиционный блок с товарными объявлениями.
Получается, что Google берёт заголовок и описание для текстового блока из целевой страницы товарного объявления-витрины. Кликнув на заголовок в объявлении, пользователь попадёт на эту страницу.
Особенностью нового теста является смешивание двух форматов: традиционных товарных объявлений (PLA) и объявлений-витрин.
По данным Search Engine Land, тестирование проводится в ограниченном масштабе только на территории США. Будет ли оно расширено на другие страны, будет зависеть от обратной связи.
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