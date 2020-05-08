Google тестирует новый формат товарных объявлений

Специалисты SEMRush заметили, что Google тестирует новый, смешанный формат товарных объявлений.

В рамках теста PLA объединяется с текстовым блоком, который содержит заголовок и описание.

Looks like a new #Google #PLA design test: under each brand's tab there are paid results that masquerade as organic title and description 👀 Has anyone seen this before? @rustybrick pic.twitter.com/Dzr7NIp6vW — SEMrush (@semrush) May 7, 2020

Этот текст по-прежнему расположен на карточке «Ads», но при таком оформлении рекламного блока рядовой пользователь вряд ли поймёт, что это не органический результат.

Предполагается, что текст Google берёт из объявлений-витрин. Так, если выполнить поиск по запросу [earrings for gauged ears], то Google покажет объявление-витрину, а не традиционный блок с товарными объявлениями.

Получается, что Google берёт заголовок и описание для текстового блока из целевой страницы товарного объявления-витрины. Кликнув на заголовок в объявлении, пользователь попадёт на эту страницу.

Особенностью нового теста является смешивание двух форматов: традиционных товарных объявлений (PLA) и объявлений-витрин.

По данным Search Engine Land, тестирование проводится в ограниченном масштабе только на территории США. Будет ли оно расширено на другие страны, будет зависеть от обратной связи.