Российские операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам

Российские интернет-компании требуют компенсацию за реализацию инициативы президента по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Как заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), финансовая нагрузка на эти компании и так велика из-за «пакета Яровой» и других законопроектов в сфере IT.

Потери от этой инициативы интернет-компании, участвующие в заседании РСПП, оценили в 150 млрд руб. ежегодно. В условиях необходимости исполнения «закона Яровой» и закона о «суверенном рунете» очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо.

Кроме того, РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента.

В Роскомнадзоре сообщили, что готовы подключиться к разработке «отдельного нормативного регулирования» для проекта «Доступный интернет».

Напомним, инициатива по обеспечению бесплатного доступа жителей России к социально значимым интернет-ресурсам была выдвинута президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Тогда глава государства поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россияне не будут платить за трафик при посещении «социально значимых» отечественных сайтов.

