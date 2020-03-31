Исследование призвано предоставить компаниям, работающим в индустрии туризма, данные для оценки эффективности размещения собственной рекламы и повышения качества лидогенерации.

Команда Calltouch исследовала особенности трафика на на сайтах туристических агентств, объекты размещения, источники, характер и эффективность звонков, поступающих в call-центры компаний. В основу работы лег анализ данных более 170 сайтов и свыше 250 тысяч звонков за период с января по декабрь 2019 года по всей России. В исследовании рассматривались сайты, которые пользовались сервисом Calltouch в течение всего 2019 года.

Так, в ходе исследования было выявлено, что пик звонков приходится на октябрь, а также на летний период (июль и август). Период «затишья» выпадает на начало года: январь и февраль — и на май:

Что касается пола звонящих, чаще всего это женщины: 55,3% в объеме всех звонков и 60,2% — среди обратных звонков.

Большинство переходов на сайт и уникальных звонков дает платный трафик (51% и 61% соответственно), доля органического поиска составляет 23% и 30%, прямого — 17% и 5%, реферального — 10% и 4%.

Но при этом наибольшую конверсию в уникальные звонки дает именно органический трафик (1,86%). На втором месте платный (1,71%), следом идет реферальный (0,52%), наименьшее значение конверсии у прямых заходов (0,43%).

При сравнении двух поисковых систем: Яндекс и Google — Google продемонстрировал чуть более высокую эффективность по количеству уникальных звонков, к которым привел органический поиск (51% против 49% у Яндекса).

Зато по количеству кликов и звонков с контекстной рекламы преимущество осталось за Яндекс.Директом (76% кликов и 74% звонков). Однако конверсия в звонки с контекста выше оказалась все же у Google (0,93%).

В доле реферального трафика площадкой, с которой чаще всего поступали уникальные звонки, стала соцсеть ВКонтакте. На втором месте — 2gis, далее следуют Instagram, promokodus.com и Facebook.

Полный текст исследования можно скачать по ссылке.









