Команда Calltouch исследовала особенности трафика на сайтах объектов загородной недвижимости, а также проанализировала источники, характер и эффективность звонков, поступающих в call-центры застройщиков.

Работа построена на анализе данных более 70 девелоперов и свыше 90 тысяч звонков за период с января по декабрь 2019 года в Москве и Московской области. В исследовании не рассматривались площадки агентств и агрегаторов — только сайты объектов недвижимости, которые пользовались сервисом Calltouch в течение всего 2019 года.

Исследование призвано предоставить застройщикам данные для оценки эффективности размещения собственной рекламы и повышения качества лидогенерации.

Так в ходе исследования было выявлено, что период «затишья» — в плане как переходов на сайт, так и звонков — выпадает на конец и начало года: декабрь и январь.

Максимальное количество звонков приходится на летний период, июль и август, но наиболее высокая конверсия переходов на сайт в звонки отмечена в апреле (0,56%).

Чаще всего в офисы продаж звонят женщины: 52,9% в объеме всех звонков и 60,1% — среди обратных звонков. Интересно при этом, что женщины обычно звонят в дневное время, с 9 до 20 часов, у мужчин же пик приходится на раннее утро и поздний вечер: с 5 до 8 и с 21 до 23 часов.

Большинство переходов на сайт и уникальных звонков дает платный трафик (70,3% и 78,2% соответственно), доля органического поиска составляет 8,6% и 13,1%, прямого — 19% и 6,9%, реферального — 2% и 1,9%.

Но при этом наибольшую конверсию в уникальные звонки дает именно органический трафик (0,70%). На втором месте платный (0,51%), потом реферальный (0,42%), наименьшее значение конверсии у прямых заходов (0,17%).

При сравнении двух поисковых систем: Яндекс и Google — Яндекс продемонстрировал более высокую эффективность как по количеству звонков, к которым привел органический поиск:

Так и по контекстной рекламе (78% звонков с Яндекс.Директ и 22% с Google Ads):

Причем цена звонка с контекста у Google Ads выше (10407 рублей против 9340 рублей у Яндекс.Директ).

Полный текст исследования можно скачать по ссылке.

