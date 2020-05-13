Медиапроект Игры Mail.ru объявил о перезапуске

Сегодня один из старейших медиапроектов о видеоиграх в России Игры Mail.ru получил новое имя PLAYER ONE и начал полноценный процесс редизайна.

Еще до перезапуска команда медиапроекта внедрила целый ряд продуктовых решений, позволивших заметно улучшить аудиторные показатели. За последние полгода посещаемость сайта выросла с 2 700 000 до более чем 4 000 000 уникальных пользователей, количество сеансов выросло на 28%, а просмотров страниц — на 15%. По сравнению с прошлым годом проект вырос на 67% по уникальным пользователям, на 50% по сеансам и на 40% по просмотрам страниц. 75 процентов аудитории — мужчины в возрасте 24-35 лет, интересующиеся видеоиграми и техникой.

Эволюция игрового медиапроекта коснулась и его айдентики. Новое название — PLAYER ONE — отражает цель команды быть номером один в плане качества текстов, оперативности подачи информации и удобства для пользователей. Цифра один в новом логотипе — это приоткрытая дверь в мир видеоигр и массовой культуры вокруг них; а само название PLAYER ONE — это еще и референс к экрану выбора видеоигровых персонажей. Любители массовой культуры найдут и другие отсылки в новом названии проекта.

Одновременно с анонсом нового названия и логотипа начался процесс редизайна сайта. В работе команда ориентировалась по стилю как на современные медийные площадки, так и на результаты внутренних UX-исследований. Благодаря этому сайт получит больше «воздуха» и фокуса на визуальный контент, станет чище, проще в навигации и удобнее для пользователей.

Оценить новый дизайн (и, конечно, дать по нему фидбек) читатели и партнеры проекта могут уже сейчас — новый облик получили главная страница и страницы ключевых разделов. Редизайн сайта будет продолжаться в течение мая и июня.

Пользователи смогут найти все материалы PLAYER ONE на домене playerone.ru. Старый адрес games.mail.ru/pc также останется за проектом.

Отметим, что проект Игры Mail.ru был основан в 2006 году. На протяжении вот уже 14 лет он знакомит преданных читателей с рецензиями на популярные видеоигры, новостями индустрии, а также репортажами со значимых выставок.

