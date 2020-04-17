Mail.ru запускает почтовый сервис для корпораций

Mail.ru расширяет присутствие на рынке решений для крупного бизнеса. Вслед за созданием частной облачной платформы Private Cloud и бизнес-мессенджера Myteam, Mail.ru запускает почтовый сервис, адаптированный под потребности корпораций.

On-premise-инструменты выбирают организации с особыми политиками безопасности, для которых важно контролировать процессы, связанные с перемещением и хранением данных. Почта Mail.ru поможет крупным компаниям обеспечить эффективную и безопасную коммуникацию между сотрудниками, используя только собственные сервера.

Почта встраивается в IT-инфраструктуру организаций различных отраслей, легко интегрируется с локальными системами. Сервис взаимодействует с внутренними каталогами, в частности синхронизируется с сетью Active Directory (учетные записи сотрудников), обеспечивая комфортное управление и контроль доступа к корпоративным данным.

Почта для крупного бизнеса от Mail.ru обеспечивает высокий уровень защиты чувствительной информации в том числе и в мобильных версиях. В мобильной почте предусмотрены все инструменты, необходимые для быстрой и комфортной работы: адресная книга, функции для организации встреч и мероприятий, совместный доступ к файлам и другие возможности. Приложение позволяет решать большинство деловых задач с любых устройств.



В Почте on-premise реализованы привычная функциональность и интерфейс сервиса Mail.ru, но оформление можно изменить в соответствии с фирменным стилем компании.



Сервис масштабируем и готов к высоким нагрузкам. Почта выбирает оптимальные способы обработки данных, чтобы снизить нагрузку IT-инфраструктуру компании и сэкономить место в хранилище.

Напомним, в мае прошлого года Mail.ru Cloud Solutions (MCS), бизнес-направление Mail.Ru Group, запустило платформу для создания частного облака Mail.ru Private Cloud, которая помогает крупным компаниям реализовать цифровую трансформацию своего бизнеса.

