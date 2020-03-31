В Почте Mail.ru появилась защита от фишинговых писем про коронавирус

На фоне растущего числа заболевших коронавирусом интернет-мошенники начали рассылать сообщения от имени ВОЗ и других международных организаций, якобы для борьбы с распространением вируса и помощи заболевшим. В них перечислены меры, которые людям следует принимать, чтобы не заразиться, а также содержатся ссылки, которые ведут на фишинговые сайты. Там пользователям предлагают поделиться персональными данными или перевести средства на помощь пострадавшим от заболевания. Почта Mail.ru адаптировала антиспам-системы под сообщения такого характера.

Почтовые инструменты для борьбы со спамом используют методы машинного обучения для оперативного отслеживания лже-писем о коронавирусе.

Все инструменты безопасности Почты приведены в режим повышенной готовности. Сервис повысил вознаграждение за обнаружение багов в почтовых системах безопасности. Максимальная награда за одну уязвимость поднята с 20 до 35 тысяч долларов. Это беспрецедентная сумма для российского IT-рынка.

Почта Mail.ru поощряет поиск уязвимостей не только в своих системах, но и в ПО других крупных разработчиков, которое может работать в связке с почтовым сервисом. Так почта помогла крупнейшему игроку рынка веб-серверов Nginx и платформе OpenResty устранить критическую уязвимость, из-за которой могли пострадать все компании, пользующиеся продуктами Nginx. За обнаружение уязвимости почтовый сервис выплатил 10 тысяч долларов. Таким образом, Почта Mail.ru помогает повысить общий уровень безопасности игроков IT-рынка в России и за рубежом.

Ранее Почта Mail.ru сообщала об усилении системы проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь Почта не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени опасности, Почта либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

