Почта Mail.ru ускорила поиск в письмах

Почта Mail.ru улучшила скорость поиска вложенных файлов и других документов. Изменился механизм сортировки и внешний вид выдачи. Количество случаев, когда пользователь находит нужное вложение среди первых 2-3 предложенных вариантов, выросло на 23%.

Ускорить поиск позволил новый формат отображения вложенных файлов. Теперь к ним можно перейти прямо из поисковой выдачи. Не нужно отдельно открывать письмо, чтобы посмотреть находящийся в нем документ. Причем результаты включают не только те вложения, где запрашиваемое слово находится в названии. Поиск находит и те файлы, где нужное слово встречается внутри документа, например, в тексте или на изображении.

Выдача также стала более релевантной за счет улучшенных алгоритмов обработки запросов. Благодаря этому, количество случаев, когда пользователь находит нужное вложение в первых строчках выдачи, выросло на 23%.

Почта Mail.ru также улучшила функцию распознавания вложенных графических файлов. Пользователи смогут быстрее искать сканы и другие документы, которые никак не идентифицированы, не названы и не обозначены в письме.



Функции работы с файлами — одни из самых востребованных инструментов в Почте Mail.ru.

Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru:

«Около четверти пользователей Почты Mail.ru ежедневно получают и отправляют письма с вложениями. Многие предпочитают Почту и Облако Mail.ru другим способам хранения данных потому, что эти сервисы не только надежны, но и привычны и комфортны в использовании. К тому же, людям важно, чтобы все нужные вложения было легко искать, особенно в ситуациях, когда они нужны срочно. Благодаря новой функции поиск любых документов занимает доли секунды».

Ранее Почта Mail.ru рассказывала об обновлении функции быстрой отправки данных со смартфонов. С ее помощью в почту можно мгновенно переносить фотографии, заметки, ссылки и другой контент со смартфонов на iOS и Android. Благодаря этой функции пользователи смогут сохранять информацию в разных форматах в одном месте.

