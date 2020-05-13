Почта Mail.ru исследовала содержание почтовых рассылок в период коронакризиса

Почта Mail.ru проанализировала количество рассылок от компаний в период распространения коронавируса. При помощи своего сервиса Postmaster, Почта определила, какие компании активно рассылают рекламные и сервисные сообщения, а какие сокращают онлайн-общение с пользователями.

В целом нагрузка на почтовый сервис начала расти во второй половине марта. По данным Почты Mail.ru, общее количество рекламно-информационных рассылок в период с 16 марта по 14 апреля увеличилось втрое по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Несмотря на введенный в большинстве регионов режим самоизоляции, усилили коммуникацию с пользователями компании сегмента «услуги на дому» (+11%) и сервисы знакомств (+10%).

Активнее всего рассылают письма сервисы доставки еды и рестораны быстрого обслуживания. В этой категории рост составил 95%. Второе место заняли игровые ресурсы с 69% роста. Замыкают тройку рассылки административных сервисов — от государственных структур пользователи стали получать на 40% больше писем.

В число компаний, которые чаще пишут пользователям во время пандемии, вошли онлайн-кинотеатры и видеосервисы (+34%), а также банки, электронные кошельки и МФО (+33%).

Умеренный рост демонстрируют категории «образование» (+20%), «электроника» (+17%) и магазины одежды (+12%).

Поддерживают стабильный поток сообщений с начала года, несмотря на вирус, представители китайских онлайн-магазинов (+10%).

В то же время часть компаний почти прекратили отправлять письма пользователям. Туроператоры и другие представители сегмента «путешествия» пишут клиентам на 40% реже. Меньше сообщений рассылают сервисы по продаже билетов на мероприятия (-57%). Сильнее всего ситуация с коронавирусом отразилась на рассылках букмекерских компаний и лотерей — в этой категории падение составило 60%.

Напомним, в конце апреля Почта Mail.ru представила новый сервис, ориентированный на помощь людям в самоизоляции, Задачи Mail.ru. Он помогает быстро организовать рабочий процесс и разобраться с домашними делами.