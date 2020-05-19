Почта Mail.ru запустила сервис видеозвонков на всех пользователей

Анонсированный ранее сервис видеозвонков Почты Mail.ru стал доступен всем пользователям.

Сервис Видеозвонки Mail.ru поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек. Создать онлайн-встречу может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение — достаточно перейти по ссылке.

Сервис звонков интегрирован в Почту Mail.ru — как в мобильную, так и в веб-версию. Ссылку на звонок можно создать как в меню Почты, так и прямо при написании письма. Быстро перейти к звонкам также можно из Календаря Mail.ru, создав ссылку на звонок прямо во встрече.

В сервисе Видеозвонки Mail.ru особый акцент сделан на подборе оптимальных технических параметров для каждого конкретного звонка. За это отвечает динамически обучающаяся нейросеть, таким образом, каждый следующий звонок, совершенный через Почту, будет лучше и качественнее предыдущего. В основе решения использована технология конференц-связи платформы групповых видео и аудио звонков социальной сети Одноклассники.

Для обеспечения безопасности и приватности беседы в сервисе используются сложные ссылки для создания конференции, которые практически невозможно подобрать, а данные передаются по защищенным каналам. Также для максимальной защиты сервиса компания привлекает “белых хакеров”, которым предложила проверить системы безопасности сервиса. Mail.ru включила сервис видеозвонков в свою программу Bug Bounty — международный проект по поиску уязвимостей в продуктах компании. Для звонков предусмотрены вознаграждения до $15 000 за найденный недочет.

Напомним, Видеозвонки Mail.ru были запущены в тестовом режиме для части аудитории в конце апреля. Запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков, которые уже используются в ряде проектов Mail.ru Group, например, в соцсети Одноклассники, сервисе Юла и мессенджере ICQ New.