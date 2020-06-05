Почта Mail.ru вместе с Worki помогут в поиске работы

В Почте Mail.ru появилась новая функция, которая позволит пользователям получать индивидуально подобранные и актуальные вакансии от сервиса быстрого поиска работы и сотрудников Worki, который принадлежит Mail.ru Group.

Новая функция будет особенно востребована именно сегодня, когда из-за изоляции и приостановки деятельности ряда бизнесов многие люди находятся в поиске работы.

Чтобы воспользоваться функцией пользователю необходимо в специальном разделе указать интересующие его профессии. Почта и сервис Worki проанализируют данные из профилей пользователей, учтут их пол, возраст, геолокацию, а также указанные карьерные предпочтения, и при помощи технологий машинного обучения Worki дважды в неделю будут формировать и присылать персональную подборку вакансий.

При анализе профиля умные алгоритмы учитывают только указанную пользователем информацию. Доступ к содержанию почтового аккаунта (переписке, списку контактов и проч.) закрыт для анализа, эта информация остается конфиденциальной.

Отметим, что Почта Mail.ru давно перестала играть роль исключительно средства коммуникации. Сегодня почтовый сервис Mail.ru представляет собой суперапп, с помощью которого можно оплачивать различные услуги (штрафы от ГИБДД, счета мобильных телефонов, налоги, коммунальные платежи), совершать денежные переводы, отслеживать интернет-заказы и проч.

В мае в Почте Mail.ru появился сервис групповых видеозвонков, в которых могут участвовать до 100 человек. Создать онлайн-встречу может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение — достаточно перейти по ссылке.

Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki в мае 2019 года.