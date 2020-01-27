Сбой в работе Почты Mail.ru вызвал сложности с доступом к сервисам Яндекса

Сегодня некоторые пользователи Яндекса столкнулись со сложностями в использовании сервисов компании.

Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, более половины пользователей (60%) пожаловались на проблемы с Яндекс.Почтой, еще 34% испытали трудности с сайтом и 5% — с сервисом Яндекс.Деньги.

Основные жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска.

Представитель пресс-службы Яндекса сообщил, что все сервисы компании работают в штатном режиме:

«Сложности с доступом к почте у отдельных пользователей связаны с тем, что в приложении Яндекс.Почта можно добавить аккаунт не только Яндекса, но и других почтовых сервисов, у которых сегодня наблюдаются проблемы», — объяснил он.

Напомним, сегодня около 17 тыс. пользователей пожаловались на неполадки в работе почтового сервиса Mail.ru. Жалобы поступали в основном от пользователей в западной части России.

В середине дня в Mail.ru заявили, что полностью восстановили работу почты. Пользовательские данные никак не пострадали в результате сбоя.