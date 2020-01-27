Пользователи жалуются на недоступность Почты Mail.ru

Сегодня с утра наблюдаются проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в западной части России.

Как сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на проблемы пожаловались около 17 тысяч человек.

61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает сам сайт и 11% испытывают проблемы со входом.

«Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Напомним, в конце прошлого года Mail.ru Group начала запуск единой системы авторизации Mail ID, которая обеспечит удобный бесшовный доступ ко всем продуктам экосистемы и «свяжет» их между собой.



