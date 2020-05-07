Google представил новый инструмент Менеджер подкастов

Google представил новый инструмент аналитики – Менеджер подкастов. С его помощью авторы контента могут просматривать и анализировать статистику прослушиваний на платформе Google Подкасты (встроенный плеер в поиске, на устройствах Google Home и в приложении Google Подкасты).

В Менеджере подкастов можно узнать количество воспроизведений на фрагмент, выпуск и весь подкаст, процент прослушивания каждого выпуска и другие сведения.

Инструмент также предоставляет анонимизированные данные по устройствам, которые показывают, какой процент аудитории слушает подкасты на смарфонах, планшетах, десктопах и умных колонках.

Доступ к этим данным позволяет лучше понимать и отвечать на изменения в поведении пользователей. Например, создавать более короткие формы контента для прослушивания на ходу.

Чтобы начать работу с инструментом, нужно добавить в него подкаст.

Более подробная информация о Менеджере подкастов доступна в Справке.